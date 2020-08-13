Кирилл Новиков: «Шунин сейчас лучший голкипер РПЛ с явным отрывом»

Главный тренер высоко отозвался о вратаре команды .

– За Шунина, ставшего первым номером в сборной, порадовались?

– Конечно. Антон великолепно выглядит в матчах за «Динамо», и по праву получил первый номер в национальной команде. На мой взгляд, это сейчас лучший голкипер с явным отрывом.

– А вот Фомин и Комличенко не сыграли за сборную, при этом форвард оставался даже вне заявки. В таких случаях тренер, наверное, думает: лучше бы остались в клубе, улучшали форму?

– Каждый игрок мечтает попасть в национальную команду. И для «Динамо», и для футболиста такие вызовы только плюс. А кому играть и попадать в заявку – решать тренеру сборной.

Я со своей стороны могу только пожелать ребятам так проявлять себя в клубе, чтобы Станислав Саламович выпускал их в стартовом составе, – сказал Новиков.

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