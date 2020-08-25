Семак про 1:1 со «Спартаком»: «Результат не может устроить. После гола «Зенит» потерял нить игры, низко опускался»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о ничьей команды со (1:1) в 10-м туре РПЛ.

«Конечно, недовольны результатом. Мы вели в счете, к сожалению, не выиграли. Расстроены, результат не может нас устроить.

В первом тайме у нас были хорошие моменты, это был намного более цельный тайм. Во втором тайме играли хуже, но моменты были, надо было забивать.

В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч - это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать.

После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили», - сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

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