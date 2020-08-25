Федун о матче с «Зенитом»: «Спасибо арбитрам. Умеют судить, когда хотят»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил судей за работу на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят.
Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет», – сказал Федун.
На игре работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
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