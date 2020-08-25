Федун о матче с «Зенитом»: «Спасибо арбитрам. Умеют судить, когда хотят»

Владелец поблагодарил судей за работу на матче 10-го тура с (1:1).

«Хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят.

Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет», – сказал Федун.

На игре работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

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