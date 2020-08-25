«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Ригони, решение за игроком («Чемпионат»)

Полузащитник «Зенита» близок к переходу в .

Клубы согласовали трансфер 27-летнего аргентинца, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два не связанных друг с другом источника.

Ригони не входит в планы «Зенита» из-за лимита на легионеров, так как в клуб переходит бразильский полузащитник Вендел Вале из «Спортинга».

Сейчас решение остается за Ригони. Игрок раздумывает, что лучше – подписать длительный контракт с «Сочи» или дождаться зимы и договориться о переходе в европейский клуб на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что «Сочи» не хочет платить за Ригони 4-5 млн евро, шли переговоры об аренде.

Ригони перешел в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте». За сине-бело-голубых аргентинец провел 62 матча, забил 12 голов и отдал 9 передач. Он также уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию» на полгода.

«Зенит» ранее отдал в аренду «Сочи» аргентинского защитника Эмануэля Мамману.