«Сочи» может арендовать или выкупить Ригони у «Зенита» («СЭ»)

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть петербургский клуб в это трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, один из наиболее вероятных вариантов – трансфер в «Сочи», куда ранее перешел на правах аренды защитник Эмануэль Маммана.
Отмечается, что «Сочи» может как арендовать игрока, так и осуществить полноценный трансфер.
При этом «Зенит» намерен усилить состав в преддверии Лиги чемпионов, однако в заявке клуба на чемпионат России уже максимально допустимое число легионеров – 8. Если петербуржцы приобретут иностранца, то Ригони будет вынужден уйти.
В этом сезоне аргентинец провел пять матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями.