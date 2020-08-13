«Сочи» может арендовать или выкупить Ригони у «Зенита» («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Эмануэль Маммана Эмилиано Ригони Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть петербургский клуб в это трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, один из наиболее вероятных вариантов – трансфер в «Сочи», куда ранее перешел на правах аренды защитник Эмануэль Маммана. 

Отмечается, что «Сочи» может как арендовать игрока, так и осуществить полноценный трансфер.

При этом «Зенит» намерен усилить состав в преддверии Лиги чемпионов, однако в заявке клуба на чемпионат России уже максимально допустимое число легионеров – 8. Если петербуржцы приобретут иностранца, то Ригони будет вынужден уйти.

В этом сезоне аргентинец провел пять матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями.

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