Бердыев может возглавить «Динамо» 5 октября («РБ-Спорт»)

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» может возглавить .

Между московским клубом и 68-летним специалистом уже несколько дней ведутся переговоры, сообщает «РБ-Спорт».

На данный момент улаживаются последние детали сделки. Уже 5 октября может быть официально объявлено о назначении Бердыева в «Динамо».

Кирилл Новиков на этой неделе был отправлен в отставку с поста главного тренера москвичей после вылета команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2) и поражения в от «Химок» (0:1).

«Динамо», набрав 14 очков в 9 турах, занимает девятое место в таблице чемпионата России.