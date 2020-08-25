Чемпионат Испании. «Барселона» против «Севильи», «Реал» в гостях у «Леванте», «Осасуна» – «Сельта»

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В 5-м туре Ла Лиги «Атлетико» поделил очки с «Вильярреалом» (0:0), не забив во 2-м матче подряд, «Валенсия» уступила «Бетису» (0:2).

В воскресенье «Реал» встречается на выезде с «Леванте», а «Барселона» сразится дома с «Севильей».

Чемпионат Испании

5-й тур

Осасуна – Сельта 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 октября, 13.00, «Эль-Садар»
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ОсасунаЭррера, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ронкалья, Торро, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Барха, Гальего, Кальери.
СельтаВильяр, Мурильо, Оласа, Мальо, Айду, Баэса, Йокушлу, Денис Суарес, Тапия, Нолито, Аспас.

 

Алавес – Атлетик
Дата проведения
4 октября, 15.00, «Мендисорроса»
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Леванте – Реал Мадрид
Дата проведения
4 октября, 17.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Кадис – Гранада
Дата проведения
4 октября, 19.30, «Рамон де Карранса»
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Барселона – Севилья
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Камп Ноу»
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Вальядолид – Эйбар 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
3 октября, 14.00, «Хосе Соррилья»
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Голы:
0:1 – 29, пенальти Бургос, 1:1 – 37 Тони Вилья, 1:2 – 90 Родригес.
ВальядолидРоберто, Начо Мартинес, Санчес, Перес, Эль-Ямик, Орельяна (Плано, 65), Сан-Эметерио (Вальдо Рубио, 90), Тони Вилья (Эрвиас, 78), Кике Перес, Гвардиола (Вейсман, 65), Маркос Андре.
ЭйбарДмитрович, Оливейра, Корреа, Родригес, Рафа Соареш, Бургос, Диоп, Альварес, Инуи (Арбилья, 88), Муто (Экспосито, 76), Мендиа (Кике Гарсия, 62).
Предупреждения:
Сан-Эметерио (23), Эль-Ямик (31), Мендиа (55), Бургос (59), Корреа (90).
Удаление:
Диоп (73).

 

Атлетико – Вильярреал 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 октября, 17.00, «Ванда Метрополитано»
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АтлетикоОблак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди, Коке (Карраско, 70), Сауль, Томас, Корреа (Льоренте, 70), Жоау Феликс (Эррера, 76), Суарес (Диего Коста, 70).
ВильярреалАсенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Кубо, 85), Пако Алькасер (Чуквуэзе, 72), Жерар Морено.
Предупреждения:
Альбиоль (50), Лоди (56), Иборра (79).

 

Эльче – Уэска 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 октября, 19.30, «Мартинес Валеро»
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ЭльчеБадия, Луисми (Кальво, 46), Верду, Хосема, Хосан, Гути, Мфулу (Милья, 46), Коне (Санчес Миньо, 38), Фидель, Моренте, Бойе.
УэскаФернандес, Пулидо, Инсуа, Сиовас, Галан, Феррейро, Микель Рико (Сеоане, 66), Москера, Гарсия (Хуан Карлос, 66), Окадзаки (Онтиверос, 40), Рафа Мир.
Предупреждения:
Инсуа (43), Пулидо (59).

 

Реал Сосьедад – Хетафе 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
3 октября, 19.30, «Реале Арена»
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Голы:
1:0 – 28, пенальти Ойарсабаль, 2:0 – 79 Мерино, 3:0 – 81 Порту.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель (Саньян, 73), Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Субименди, Порту (Лопес, 90), Сильва (Гевара, 83), Мерино, Ойарсабаль (Баутиста, 83), Исак (Барренечеа, 73).
ХетафеСория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера (Унал, 80), Ньом, Арамбарри, Максимович (Мата, 61), Кукурелья, Эрнандес (Тимор, 61), Анхель Родригес.
Предупреждения:
Горосабель (41), Суарес (45), Эрнандес (56), Эчейта (66), Мерино (71), Сильва (73).

 

Валенсия – Бетис 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Каналес, 0:2 – 74 Тельо.
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя, Диакаби, Гильямон, Гайя, Джейсон (Ли Кан Ин, 56), Васс, Кондогбиа (Солер, 81), Гедеш (Алекс Бланко, 56), Гамейро (Вальехо, 81), Макси Гомес.
БетисРоблес, Эмерсон, Бартра, Сидней, Морено, Родригес, Каналес, Хоакин (Вильям Карвалью, 81), Фекир (Гуардадо, 90), Тельо (Хуанми, 90), Санабрия (Иглесиас, 86).
Предупреждения:
Бартра (2), Гедеш (12), Гильямон (45), Каналес (53).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Ла Лиги

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