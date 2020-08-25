Чемпионат Испании. «Барселона» против «Севильи», «Реал» в гостях у «Леванте», «Осасуна» – «Сельта»

В 5-м туре Ла Лиги «Атлетико» поделил очки с «Вильярреалом» (0:0), не забив во 2-м матче подряд, «Валенсия» уступила «Бетису» (0:2).
В воскресенье «Реал» встречается на выезде с «Леванте», а «Барселона» сразится дома с «Севильей».
Чемпионат Испании
5-й тур
- Дата проведения
- 4 октября, 13.00, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Эррера, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ронкалья, Торро, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Барха, Гальего, Кальери.
- Дата проведения
- 4 октября, 15.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 3 октября, 14.00, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 0:1 – 29, пенальти Бургос, 1:1 – 37 Тони Вилья, 1:2 – 90 Родригес.
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Вальядолид –
Роберто, Начо Мартинес, Санчес, Перес, Эль-Ямик, Орельяна (Плано, 65), Сан-Эметерио (Вальдо Рубио, 90), Тони Вилья (Эрвиас, 78), Кике Перес, Гвардиола (Вейсман, 65), Маркос Андре.
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Эйбар –
Дмитрович, Оливейра, Корреа, Родригес, Рафа Соареш, Бургос, Диоп, Альварес, Инуи (Арбилья, 88), Муто (Экспосито, 76), Мендиа (Кике Гарсия, 62).
- Предупреждения:
- Сан-Эметерио (23), Эль-Ямик (31), Мендиа (55), Бургос (59), Корреа (90).
- Удаление:
- Диоп (73).
- Дата проведения
- 3 октября, 17.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди, Коке (Карраско, 70), Сауль, Томас, Корреа (Льоренте, 70), Жоау Феликс (Эррера, 76), Суарес (Диего Коста, 70).
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Вильярреал –
Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Кубо, 85), Пако Алькасер (Чуквуэзе, 72), Жерар Морено.
- Дата проведения
- 3 октября, 19.30, «Мартинес Валеро»
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Эльче –
Бадия, Луисми (Кальво, 46), Верду, Хосема, Хосан, Гути, Мфулу (Милья, 46), Коне (Санчес Миньо, 38), Фидель, Моренте, Бойе.
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Уэска –
Фернандес, Пулидо, Инсуа, Сиовас, Галан, Феррейро, Микель Рико (Сеоане, 66), Москера, Гарсия (Хуан Карлос, 66), Окадзаки (Онтиверос, 40), Рафа Мир.
- Дата проведения
- 3 октября, 19.30, «Реале Арена»
- Голы:
- 1:0 – 28, пенальти Ойарсабаль, 2:0 – 79 Мерино, 3:0 – 81 Порту.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель (Саньян, 73), Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Субименди, Порту (Лопес, 90), Сильва (Гевара, 83), Мерино, Ойарсабаль (Баутиста, 83), Исак (Барренечеа, 73).
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Хетафе –
Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера (Унал, 80), Ньом, Арамбарри, Максимович (Мата, 61), Кукурелья, Эрнандес (Тимор, 61), Анхель Родригес.
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Месталья»
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя, Диакаби, Гильямон, Гайя, Джейсон (Ли Кан Ин, 56), Васс, Кондогбиа (Солер, 81), Гедеш (Алекс Бланко, 56), Гамейро (Вальехо, 81), Макси Гомес.
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Бетис –
Роблес, Эмерсон, Бартра, Сидней, Морено, Родригес, Каналес, Хоакин (Вильям Карвалью, 81), Фекир (Гуардадо, 90), Тельо (Хуанми, 90), Санабрия (Иглесиас, 86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.