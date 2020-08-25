Чемпионат Испании. «Барселона» против «Севильи», «Реал» в гостях у «Леванте», «Осасуна» – «Сельта»

В 5-м туре Ла Лиги «Атлетико» поделил очки с «Вильярреалом» (0:0), не забив во 2-м матче подряд, «Валенсия» уступила «Бетису» (0:2).

В воскресенье «Реал» встречается на выезде с «Леванте», а «Барселона» сразится дома с «Севильей».

Чемпионат Испании

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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