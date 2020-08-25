Доменико Тедеско: «В «Спартаке» я стал ближе к тому футболу, в который мечтаю играть»

Главный тренер поделился мнением о своей работе в московском клубе.

– До прошлого года вы работали только в Германии. «Спартак» поменял вас как тренера?

– Да. Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть.

Общение с игроками «Спартака» дает мне многое. Это касается и российских ребят – Джикии, например. И молодых европейцев – Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями.

– Год назад вы серьезно раздумывали, прежде чем принять приглашение «Спартака». Что стало решающим фактором?

– Я посмотрел несколько матчей, увидел очень молодую команду. И важно было понять, чего от меня ждет клуб.

Если бы перед мной поставили задачу сразу выйти в Лигу чемпионов, я бы честно сказал, что это слишком сложно. Но мне сказали, что нужно в первую очередь развивать молодых игроков, построить команду – и дать результат в следующем сезоне. Такой подход меня устроил.

И, конечно, для меня было честью оказаться в клубе с такой богатой историей и таким количеством великолепных болельщиков.

– В нынешнем сезоне результаты стали заметно лучше. В чем секрет преображения?

– Именно успехи помогают команде поверить в себя, позволяют тренерскому штабу вносить в игру что-то новое. Никто не даст тебе спокойно работать, если это не подкрепляется результатами.

Например, в «Шальке» мы в первый же сезон заняли второе место, но затем стали пробовать новинки и проиграли пять подряд стартовых туров, после чего вернуть веру футболистов в себя было уже сложно.

– К счастью, сейчас в «Спартаке» все складывается наоборот.

– Я рад, что наша работа здесь дает плоды. Благодарен за это игрокам, без которых это было бы невозможно. Мы будем продолжать работать над собой. Прекрасно понимаем, что пока «Спартаку» далеко до идеала.

Впереди серьезная проверка – матч с . Это чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов и команда с самым дорогим составом, – сказал Тедеско.