Роналд Куман: «Барса» лучше, чем вы думаете. Игроки голодны до побед, команда растет»

Главный тренер «Барселоны» высказался после победы над «Сельтой» (3:0) в 4-м туре Ла Лиги.

«Мы проделали отличную работу, горжусь командой. Мы действовали очень дисциплинированно, играя в меньшинстве, и создавали хорошие моменты. Я очень счастлив.

В перерыве было важно поговорить с командой о системе игры. Мы действовали очень компактно. Результат справедлив.

Не могу давать комментарии по поводу того, что произошло в прошлом году. С первого дня я вижу, что игроки голодны до побед.

Они тренировались с высокой интенсивностью, и они играют так, как тренируются. Сегодня они показали, что очень хороши физически, хотя матч проходил на не очень хорошем газоне.

Как и любому тренеру, мне требуется время, но эта команда гораздо лучше, чем вы думаете. Мы набрали шесть очков, забили семь мячей и не пропустили. Это показывает, что мы растем», – сказал Куман на послематчевой пресс-конференции.

Куман – 4-й тренер «Барсы», выигравший первые 2 матча Ла Лиги с общим счетом 7:0