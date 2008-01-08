Бывший полузащитник сборной Германии заявил, что не жалеет о своем решении признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В этот день ровно шесть лет назад я сделал каминг-аут. Меня многие отговаривали, но я рад, что перестал спрашивать, и сделал то, что считал правильным.

Убедился вот в чем: «чтобы быть кем-то, необязательно быть похожим на кого-то», – написал Хитцльспергер в твиттере.

С января прошлого года 37-летний немец занимает пост спортивного директора «Штутгарта».

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