Николич о жеребьевке ЛЧ: «Постараемся достойно представить российский футбол. Счастлив играть с «Баварией»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.
«Это Лига чемпионов. Не могу сказать, что я недоволен результатом жребия. Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол.
«Бавария» – очень хорошая команда. Я счастлив, что мы будем играть против нее. В Лиге чемпионов и должно быть трудно.
Мне нравится, как играет «Атлетико». Очень интересно наблюдать за работой Диего Симеоне.
Завтра на тренировке будем говорить только о «Химках». Спокойно будем готовиться к каждому матчу. Будем играть так, чтобы после игры было хорошее впечатление и чтобы заработать очки», – сказал Николич.
Напомним, «Локомотив» второй год подряд сыграет с «Атлетико» в группе ЛЧ. Также железнодорожники встретятся с «Баварией» и «Ред Буллом».