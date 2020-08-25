«ПСЖ», «Челси», «Аталанта». Смолов назвал желаемых соперников в группе ЛЧ

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Форвард «Локомотива» Федор Смолов выразил свои предпочтения в преддверии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня в 18:00 пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов ✨.

С волнением ждем этого момента 🤞🏼. Пишите в комментариях, кого бы хотели видеть в соперниках в нашей группе 🤔», – обратилась пресс-служба «Локо» к подписчикам в инстаграме.

«ПСЖ», «Челси», «Аталанта» 🤘», – написал Смолов в комментариях.

 

Фото: инстаграм «Локомотива»

«Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнают соперников по группе ЛЧ. Начало жеребьевки – в 18:00

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