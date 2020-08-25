Медведев о 3 клубах РПЛ в ЛЧ: «Начали отвечать злопыхателям, хоронящим наш футбол»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

«Я уже поздравил и Галицкого, и Смольникова, который еще в прошлом году играл за нас. Он сыграл на необычной для себя позиции полузащитника. Отыграл очень хорошо и в атаке, и в обороне. Благодаря его усилиям был забит первый гол.

Мы начали отвечать тем злопыхателям, которые хоронят наш футбол. Первый раз в истории три российских клуба будут участвовать в групповом этапе », – сказал Медведев.

«Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнают соперников по группе ЛЧ. Начало жеребьевки – в 18:00

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