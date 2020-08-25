Де Пауль о Месси: «За такого капитана пойдешь воевать»

Полузащитник «Удинезе» и сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился мыслями о форварде «Барселоны» .

– Месси очень высоко отзывался о тебе. Какие ощущения?

– Очевидно, что ты всегда смотришь на него как на пример. Но когда делишь с ним раздевалку, Лео настолько прост, что вместо того, чтобы говорить ему свои мысли о нем, больше хочется спросить его о детях или напомнить о тех временах, когда он громил тебя в матче «Валенсия» – (смеется).

Когда Месси становится твоим капитаном, пойдешь воевать за него, если он попросит тебя, – сказал де Пауль.

Хавбек выступал в «Валенсии» в период с 2014 по 2016 год.

Агент де Пауля: «Зенит» предложил 25 млн евро, «Удинезе» хочет 35 млн. Я бы перешел в команду, играющую в ЛЧ»