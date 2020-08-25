Лионель Месси: «Несу ответственность за свои ошибки. Я хотел, чтобы «Барса» стала сильнее»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к фанатам на фоне кризиса в клубе.

«После стольких разногласий, я бы хотел положить конец всему этому. Мы должны сохранять единство и понимать, что лучшее – впереди.

Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы «Барселона» стала лучше и сильнее. 

Сочетание страсти с воодушевлением и мотивацией – единственный ключ к достижению целей. Мы должны быть вместе и двигаться в одном направлении.

Я хотел обратиться к фанатам. Если когда-либо кто-то из вас был раздражен тем, что я говорил или делал, оставьте сомнения. Я всегда хотел для клуба лучшего», – сказал Месси. 

Этим летом аргентинец хотел покинуть «Барсу», однако клуб отказался отпускать его. Затем из «Барселоны» ушел Луис Суарес, близкий друг Месси, и капитан «Барсы» был возмущен такими действиями руководства клуба. 

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