Хенесс о политике «Боруссии»: «Как игрок впитает ДНК клуба, понимая, что он лишь объект для продажи? В «Баварии» такого нет»

Бывший президент «Баварии» поделился мнением о трансферной политике дортмундской .

«Когда «Боруссия» покупает очень талантливого футболиста, и он играет хорошо, через несколько месяцев из самого клуба или извне можно услышать, что этот игрок будет продан.

Как футболист должен впитать ДНК клуба на 100%, когда он понимает, что является лишь объектом для продажи?

У нас подобного нет вообще. Мы подписываем игроков для «Баварии», а не для того, чтобы делать бизнес на них. У футболиста должно быть чувство, что он в «Баварии» навсегда.

Левандовски, к примеру. Мы сидели в моем кабинете два года назад летом. Роберт сказал: «Мистер Хенесс, вам обязательно нужно поговорить с мистером Захави». Это был его новый агент.

Я ответил: «Да, конечно, смогу принять его 3 сентября (после закрытия трансферного окна – прим. Sports.ru)», – рассказал Хенесс в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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