Шунин и Н’Жи чуть не подрались в перерыве матча с «Химками». Вратарь призывал играть за Новикова (Sport24)

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Между капитаном «Динамо» Антоном Шуниным и нападающим команды Клинтоном Н’Жи произошел конфликт в перерыве матча 9-го тура РПЛ против «Химок» (0:1), утверждает Sport24.ru.

По информации источника, вратарь пытался эмоционально завести команду до того, как Кирилл Новиков пришел в раздевалку, призывая отыграться за «Динамо» и лично за Новикова.

Утверждается, что футболисты поддержали Шунина, но камерунец стал спорить и предъявлять голкиперу претензии по пропущенному голу. После этого чуть не случилась драка, но игроков разняли.

На 46-й минуте вместо Н’Жи на поле вышел полузащитник Вячеслав Грулев. 

На следующий день после поражения от «Химок» Новиков подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

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