Шунин и Н’Жи чуть не подрались в перерыве матча с «Химками». Вратарь призывал играть за Новикова (Sport24)

Между капитаном «Динамо» и нападающим команды Клинтоном Н’Жи произошел конфликт в перерыве матча 9-го тура РПЛ против «Химок» (0:1), утверждает Sport24.ru.

По информации источника, вратарь пытался эмоционально завести команду до того, как пришел в раздевалку, призывая отыграться за «Динамо» и лично за Новикова.

Утверждается, что футболисты поддержали Шунина, но камерунец стал спорить и предъявлять голкиперу претензии по пропущенному голу. После этого чуть не случилась драка, но игроков разняли.

На 46-й минуте вместо Н’Жи на поле вышел полузащитник Вячеслав Грулев.

На следующий день после поражения от «Химок» Новиков подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

«Динамо» при Новикове: 6 матчей без поражений, 4-е место по очкам в РПЛ, позорный вылет из Лиги Европы