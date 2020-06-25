Фанаты «Зенита» показали баннер с Федуном и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». В этой серии был секс со свиньей

Фанаты «Зенита» на матче со «Спартаком» в 1/2 финала Олимп Кубка России (2:1) вывесили баннер, адресованный владельцу красно-белых Леониду Федуну.
На баннере болельщики изобразили голову Федуна на экране телевизора с надписью: «Black Mirror. Episode #1» («Черное зеркало. Эпизод 1»).
Это отсылка к первому эпизоду первого сезона сериала «Черное Зеркало» «Национальный гимн». По сюжету серии премьер-министр Великобритании был вынужден заняться сексом со свиньей, что показывали по телевидению.
Ааааааааааааааааааааааа pic.twitter.com/Gh1gRlXZey— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 19, 2020