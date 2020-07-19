Фаната «Зенита» за баннер о Федуне и «Черном зеркале» оштрафовали на 3 тысячи рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика «Зенита», который развернул баннер, адресованный владельцу , во время полуфинала Кубка России (2:1).

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Андрей Сильвентойнен осужден по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Фанат не оспаривал совершение правонарушения.

На баннере болельщики изобразили голову Федуна на экране телевизора с надписью: «Black Mirror. Episode #1» («Черное зеркало. Эпизод 1»).

Это отсылка к первому эпизоду первого сезона сериала «Черное Зеркало» «Национальный гимн». По сюжету серии премьер-министр Великобритании был вынужден заняться сексом со свиньей, что показывали по телевидению.

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