«Зенит» за баннер о Федуне оштрафовали на 500 000 рублей. Условно запретили допуск фанатов на 1 матч

На заседании КДК РФС было принято решение по поводу баннера болельщиков «Зенита», адресованного во время полуфинала Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:1) владельцу москвичей .

«За публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера – оштрафовать «Зенит» на 500 000 рублей и запретить допуск зрителей на секторы D102 – D110 стадиона на 1 домашний матч в Кубке России условно.

Установить для «Зенита» испытательный срок 2 года с даты принятия настоящего решения», – говорится в заявлении РФС.

На баннере болельщики изобразили голову Федуна на экране телевизора с надписью: «Black Mirror. Episode #1» («Черное зеркало. Эпизод 1»).

Это отсылка к первому эпизоду первого сезона сериала «Черное Зеркало» «Национальный гимн». По сюжету серии премьер-министр Великобритании был вынужден заняться сексом со свиньей, что показывали по телевидению.

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