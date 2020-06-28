«Зенит» за баннер о Федуне оштрафовали на 500 000 рублей. Условно запретили допуск фанатов на 1 матч

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Кубок России болельщики КДК РФС Газпром Арена (Крестовский) деньги Футбол

На заседании КДК РФС было принято решение по поводу баннера болельщиков «Зенита», адресованного во время полуфинала Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:1) владельцу москвичей Леониду Федуну.

«За публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера – оштрафовать «Зенит» на 500 000 рублей и запретить допуск зрителей на секторы D102 – D110 стадиона «Газпром Арена» на 1 домашний матч в Кубке России условно.

Установить для «Зенита» испытательный срок 2 года с даты принятия настоящего решения», – говорится в заявлении РФС.

На баннере болельщики изобразили голову Федуна на экране телевизора с надписью: «Black Mirror. Episode #1» («Черное зеркало. Эпизод 1»).

Это отсылка к первому эпизоду первого сезона сериала «Черное Зеркало» «Национальный гимн». По сюжету серии премьер-министр Великобритании был вынужден заняться сексом со свиньей, что показывали по телевидению.

🐽 «Зенит» издевается над Федуном: фанаты сделали баннер про «Черное зеркало» (с тонкой отсылкой!), клуб запустил свой хэштег

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