Семак о шуточной переписке его жены с Влашичем: «На Sports.ru опубликовали фальсифицированную переписку. Это не смешно»

Главный тренер отреагировал на юмористический пост Sports.ru в соцсетях о шуточной переписке его супруги Анны с хавбеком ЦСКА Николой Влашичем.

«Это не смешно.

Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей.

На Sports.ru опубликовали фальсифицированную переписку моей жены, сочтя это удачной шуткой.

Одно дело когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки, другое – когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию, и размещают это на ранее уважаемом мной ресурсе.

Следующий «герой» сторис позволяет себе безнаказанно оскорблять женщину, прячась под маской болельщика ЦСКА… У меня много знакомых и друзей, настоящих армейцев, но таких нет ни одного», – написал Семак в инстаграме.

23 сентября команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в инстаграме переписку продюсера Яны Рудковской и олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в которой фигуристку приглашали в академию Евгения Плющенко.

Социальная редакция Sports.ru выдумала и опубликовала шуточную переписку, в которой якобы точно так же пытается переманить Влашича из ЦСКА в «Зенит». Один из пользователей, не имеющий отношения к Sports.ru, отреагировал на пост оскорбительным комментарием в адрес Сергея и Анны Семак.

Семак жестко недоволен Sports.ru из-за «фальсификации переписки» его жены с Влашичем. Вот наше заявление о юморе и агрессии