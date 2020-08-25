Анссумане Фати: «Игра с Месси – мечта детства. Теперь это реальность»

Полузащитник «Барселоны» высказался после матча 3-го тура с (4:0).

«Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность.

Он дает мне много советов, очень помогает мне как на поле и на тренировках, так и за пределами футбола. Это делает меня счастливым.

Я хочу продолжать совершенствоваться каждый день и учиться у товарищей по команде, потому что они лучшие в мире. Ежедневно они стараются помочь мне», – сказал Фати.

Фати украсил дебют Кумана в «Барсе»: сделал дубль, заработал пенальти – обеспечил разгром