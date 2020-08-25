Анссумане Фати: «Игра с Месси – мечта детства. Теперь это реальность»

Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати высказался после матча 3-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:0).
«Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность.
Он дает мне много советов, очень помогает мне как на поле и на тренировках, так и за пределами футбола. Это делает меня счастливым.
Я хочу продолжать совершенствоваться каждый день и учиться у товарищей по команде, потому что они лучшие в мире. Ежедневно они стараются помочь мне», – сказал Фати.
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