Александр Шмурнов: «Мысли о работе в «Спартаке» существуют. Я бы смог сделать ее хорошо»

Комментатор рассказал, что хотел бы поработать над клубным телевидением «Спартака».

– Лет пять назад вы рассказывали, что хотели бы заняться клубным телевидением «Спартака». Этот проект еще интересен?

– Да. Считаю, что рано или поздно я этим займусь. Но сейчас я очень далеко от этой точки. Должны сойтись много условий.

В клубе должны быть люди, которые захотят меня пригласить. Я не стану инициировать этот процесс. Если найдется руководитель, который предложит, то уже буду думать.

– Готовы уйти с «Матч ТВ» ради работы в «Спартаке»?

– Если я самому себе скажу, что иду делать «Спартак ТВ», то я должен уйти изо всех федеральных структур, чтобы погрузиться в дела клуба. Возможна ли потом дорога назад? Вопрос.

Став человеком, принадлежавшим клубу официально, ты отсекаешь себе дорогу назад. Вот я и думаю, пришло ли время для этого? Если поступит запрос, то я не побегу сразу же работать, а возьму время подумать.

Хотя считаю, что это могло бы быть моей работой, и я бы смог сделать ее хорошо. Но это чисто гипотетически. Скрывать не буду, такие мысли о работе в «Спартаке» у меня существуют, – сказал Шмурнов.