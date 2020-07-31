Мама судьи Казарцева: «Шмурнов плюнул в меня, назвав Васю негодяем и подлецом»

Зинаида Казарцева, мама арбитра , сообщила, что написала письмо комментатору Александру Шмурнову после матча 1-го тура «Спартак» – (2:2).

Шмурнов раскритиковал решение Казарцева показать желтую карточку Александру Соболеву. Футболист после гола снял футболку и показал майку с фотографией матери, которая скончалась несколько дней назад.

Шмурнов назвал Казарцева негодяем, а также сказал: «Я ему никогда не подам руки – за маму Соболева. Это подлость, а не бездушный формализм».

«Я сначала нашла его телефон, позвонила, чтобы уточнить, его ли это номер. После этого я написала ему на электронную почту письмо: «К вам обращается мама футбольного арбитра Василия Казарцева. Недавно в эфире на всю страну вы назвали моего сына подлецом и негодяем. А сами не разобрались в том, что произошло в эпизоде с этой желтой карточкой.

Не разобравшись, вы очернили человека. Уничтожить репутацию другого человека для вас, для работников СМИ, легко. А оправдать, восстановить его доброе имя, тут уже вы не мастера. Этим заявлением в эфире вы прежде всего оскорбили меня как его мать, которая достойно воспитала своих детей».

Василий закончил школу с золотой медалью. Потом он поступил в Можайку, которую тоже закончил с отличием, был на приеме у Путина. Дочь у меня тоже закончила школу с золотой медалью, с отличием закончила наш Воронежский государственный университет.

Сейчас она у нас федеральный судья Острогожского района. У меня достойные дети. А Шмурнов, назвав Васю негодяем и подлецом, плюнул в меня. Значит, я воспитала подлеца и негодяя?

Поэтому я ему написала: «Услышьте меня, мастер слова, что в семье Казарцевых никогда подлецов и негодяев не было и не будет. Если вы себя считаете человеком чести, если в вас жива еще совесть, если вы не растеряли чувство человеческого достоинства, то найдите в себе мужество и точно так же публично с экрана телевизора на всю страну скажите, что вы были не правы, принесите свои извинения. Время разбрасывать камни, и время их собирать. Очень надеюсь, что вы меня услышали».

И он мне прислал сразу ответ: «Здравствуйте, я вас услышал и понял. Я вам обязательно отвечу». Но до сих пор мне ничего так и не ответил», – сказала 64-летняя женщина.

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