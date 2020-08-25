Мусаев о матче с ПАОК: «Будем искать шансы в атаке. При мне «Краснодар» никогда не играл от обороны сознательно»

Главный тренер «Краснодара» поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В Краснодаре был очень сложный матч, близкая игра, смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, будет не менее сложный матч.

Наверное, ПАОК будет больше идти в атаку, больше оказывать давление. Мы должны быть к этому готовы, должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре. Плюс убрать недочеты, которые доставляли нам неприятности.

– Правда ли, что для психологической поддержки в Грецию приехала вся команда, даже травмированные?

– не прилетел, он не успел восстановиться. Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, ответы по которым мы получили после тренировки.

– Завтра «Краснодар» сыграет от обороны?

– За два с половиной года моей работы мы никогда сознательно не играли от обороны. Когда соперник нас заставлял, например, «Байер», «Валенсия», мы вынужденно играли больше в обороне.

Но сознательно мы не тренируем отдачу мяча. Будем искать шансы в атаке, но, конечно, должны быть более дисциплинированны, чем в Краснодаре, – сказал Мусаев.

Игра состоится в среду, 30 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Первый матч завершился победой «быков» со счетом 2:1.