Спортдиректор «Химок» о селекции: «Интересные фамилии еще будут»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал о трансферной кампании клуба и оценил вероятность подписания экс-хавбека «Спартака» и «Ахмата» .

«С ним [Глушаковым] лично общается генеральный директор клуба. Если он нам скажет, будем тоже знать.

Уже говорил раньше, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить, уговорить. Будем стараться усиливаться, хотя времени мало остается. Есть некие причины, которые должны сложиться, чтобы совпали пазлы. Интересные фамилии еще будут», – сказал Ульянов.

У «Химок» не просто первая победа в чемпионате – прервали мрачную серию из 23 матчей и победили в РПЛ впервые за 11 лет