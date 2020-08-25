Семак провел 100 матчей во главе «Зенита». Впереди 10 тренеров, у Морозова – 323 игры

«Зенит» победил «Уфу» (6:0) в 9-м туре .

Для Сергея Семака этот матч стал сотым на посту главного тренера питерского клуба. При нем «Зенит» одержал 64 победы, 15 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение.

Лишь 10 тренеров провели во главе команды из Санкт-Петербурга больше матчей, чем Семак.

1. – 323 матча (121 победа / 92 ничьи / 110 поражений, голы 420-388).

2. – 262 (125/56/81, 378-271).

3. – 184 (105/47/32, 325-176).

4. – 162 (47/63/52, 177-192).

5. – 145 (73/41/31, 245-151).

6. – 139 (68/42/29, 234-143).

7. Константин Лемешев – 127 (55/32/40, 193-190).

8. Евгений Елисеев – 126 (44/36/46, 169-159).

9. – 117 (53/29/35, 185-135).

10. – 101 (62/20/19, 195-88).

11. Сергей Семак – 100 (64/15/21, 194-93).

Следующая игра пройдет 3 октября – команда на выезде встретится со «Спартаком».