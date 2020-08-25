Черчесов о Соболеве и Дзюбе: «Это тот случай, когда третий лишний. И полслова не сказал им»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов форварда на октябрьские матчи.

– На предыдущей пресс-конференции у вас спрашивали, почему не вызвали Соболева. Теперь возник другой – почему вызвали? Александр же в последних матчах выходит на последние минуты.

– Назовите фамилию нападающего – я его вызову.

– Не знаем.

– Вы не знаете, а я знаю. Между сборами национальной команды был большой перерыв почти в девять месяцев. Когда такие паузы, чувства утрачиваются. Сейчас мы Соболева вызвали, он органично влился как персона.

Теперь задача – почувствовать себя как футболист. Тогда реально сможем оценить, чтобы это не было легкомысленно.

Отмечу еще один момент. Из-за нового лимита на легионеров и наше мировоззрение немного меняется. Сейчас на поле может быть восемь иностранцев, кто-то из россиян станет играть чуть меньше. Надо это понимать. Если в «Спартаке» четыре нападающих такого уровня, то и Соболев не всегда выходит с первых минут.

– Вы проводили беседы с Соболевым и Дзюбой?

– Нет. Полслова не сказал ни одному, ни второму. Это их вопрос. Это тот случай, когда третий лишний. Ни с кем из них не разговаривал, – сказал Черчесов.

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