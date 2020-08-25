Куман о 4:0 с «Вильярреалом»: «Очень доволен, «Барса» доминировала. У Фати и Педри большое будущее»

Теги Роналд Куман Барселона Вильярреал Ла Лига Анссумане Фати Педри Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:0).

«Мы очень довольны. Первый тайм мы провели очень хорошо, во втором темп снизился, но это наш первый матч. Осталось хорошее впечатление.

Здорово владеть мячом и создавать так много моментов. Очень доволен голами. Мы доминировали.

Думаю, стоит отметить игру Фати. Мы знаем, что ему 17 лет, ему есть в чем прибавлять. Иногда ему не хватает концентрации. 

Здорово, что у нас есть он и Педри. У них большое будущее», – сказал тренер.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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