Куман о 4:0 с «Вильярреалом»: «Очень доволен, «Барса» доминировала. У Фати и Педри большое будущее»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча с (4:0).

«Мы очень довольны. Первый тайм мы провели очень хорошо, во втором темп снизился, но это наш первый матч. Осталось хорошее впечатление.

Здорово владеть мячом и создавать так много моментов. Очень доволен голами. Мы доминировали.

Думаю, стоит отметить игру Фати. Мы знаем, что ему 17 лет, ему есть в чем прибавлять. Иногда ему не хватает концентрации.

Здорово, что у нас есть он и . У них большое будущее», – сказал тренер.