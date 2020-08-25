Куман о 4:0 с «Вильярреалом»: «Очень доволен, «Барса» доминировала. У Фати и Педри большое будущее»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:0).
«Мы очень довольны. Первый тайм мы провели очень хорошо, во втором темп снизился, но это наш первый матч. Осталось хорошее впечатление.
Здорово владеть мячом и создавать так много моментов. Очень доволен голами. Мы доминировали.
Думаю, стоит отметить игру Фати. Мы знаем, что ему 17 лет, ему есть в чем прибавлять. Иногда ему не хватает концентрации.
Здорово, что у нас есть он и Педри. У них большое будущее», – сказал тренер.