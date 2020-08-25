Моуринью про 1:1 с «Ньюкаслом»: «Лучшим был их вратарь. Если только не давать награду не футболисту»

Теги Жозе Моуринью Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Карл Дарлоу Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал итог матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 3-м туре АПЛ.

«Единственное, что я хотел бы сказать: моя команда играла очень хорошо. Я хочу присутствовать на скамейке во время следующего матча и не хочу быть получить штраф [поэтому не буду говорить о пенальти на 97-й минуте].

Думаю, парень по фамилии Дарлоу (вратарь «Ньюкасла» – прим. Sports.ru) был лучшим в этом матче. Если, конечно, вы не хотите отдать награду кому-то, кто не числится футболистом.

Их вратарь совершил много сэйвов. Он был невероятен», – сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом» после пенальти на 97-й минуте за игру рукой Дайера

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