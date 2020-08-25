Дзюба вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров «Зенита», догнав Аршавина

Нападающий Артем Дзюба забил 78-й, 79-й и 80-й голы за «Зенит» в матче 9-го тура против «Уфы» (6:0).

В шести сезонах в клубе форвард 60 раз отличился в матчах чемпионата России, 5 – в играх за Кубок и Суперкубок России, а также 15 раз – в еврокубках.

Дзюба вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории , догнав Андрея Аршавина.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»:

1. — 163 гола (386 матчей)

2. – 101 (220)

3. – 87 (271)

4. Владимир Клементьев – 84 (352)

5. Лев Бурчалкин – 82 (423)

6. – 80 (376), Артем Дзюба – 80 (185)

7. – 78 (219)

8. Халк – 77 (148)

9. Данни – 68 (256)