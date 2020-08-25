Азар и Асенсио не вошли в заявку «Реала» на матч Ла Лиги с «Бетисом»

«Реал» огласил список игроков, которые смогут сыграть против «Бетиса» в 3-м туре Ла Лиги.
В заявку мадридского клуба не вошли полузащитники Эден Азар и Марко Асенсио. Они не готовы играть, хотя оба сегодня тренировались в общей группе «Реала».
Защитник Эдер Милитао и нападающий Мариано Диас также продолжают восстанавливаться от полученных ранее повреждений.
Заявка «Реала»:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Борха Майораль, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
«Реал» сыграет с «Бетисом» завтра, 26 сентября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.