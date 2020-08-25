🤔«Реал» потерял очки в первом матче сезона, сыграв вничью с «Реал Сосьедад» (0:0)

В матче 2-го тура нового сезона Ла Лиги чемпион Испании «Реал» в гостях сыграл вничью с (0:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это была первая игра для команды тренера Зинедина Зидана в нынешнем сезоне. Домашняя встреча 1-го тура с «Хетафе» была перенесена.

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