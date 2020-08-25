🤔«Реал» потерял очки в первом матче сезона, сыграв вничью с «Реал Сосьедад» (0:0)

В матче 2-го тура нового сезона Ла Лиги чемпион Испании «Реал» в гостях сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (0:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это была первая игра для команды тренера Зинедина Зидана в нынешнем сезоне. Домашняя встреча 1-го тура с «Хетафе» была перенесена.
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Порту, Гевара (Урко Гонсалес, 89), Мерино, Барренечеа (Баутиста, 75), Ойарсабаль (Янузай, 74), Исак (Сильва, 63).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Родриго (Марвин, 70), Эдегор (Каземиро, 69), Винисиус Жуниор (Аррибас, 90), Бензема.
- Предупреждения:
- Барренечеа (24), Менди (29), Муньос (33), Карвахаль (83).