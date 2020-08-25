🤔«Реал» потерял очки в первом матче сезона, сыграв вничью с «Реал Сосьедад» (0:0)

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Зинедин Зидан Sports.ru Футбол

В матче 2-го тура нового сезона Ла Лиги чемпион Испании «Реал» в гостях сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (0:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это была первая игра для команды тренера Зинедина Зидана в нынешнем сезоне. Домашняя встреча 1-го тура с «Хетафе» была перенесена.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Реале Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал СосьедадРемиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Порту, Гевара (Урко Гонсалес, 89), Мерино, Барренечеа (Баутиста, 75), Ойарсабаль (Янузай, 74), Исак (Сильва, 63).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Родриго (Марвин, 70), Эдегор (Каземиро, 69), Винисиус Жуниор (Аррибас, 90), Бензема.
Предупреждения:
Барренечеа (24), Менди (29), Муньос (33), Карвахаль (83).

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