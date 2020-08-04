Игры «Барсы» с «Реалом» пройдут 25 октября и 11 апреля, сезон Ла Лиги начнется 12-13 сентября. Календарь чемпионата🎆

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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала календарь нового сезона чемпионата Испании.

1-й тур запланирован на уик-энд 12-13 сентября. Последний тур Ла Лиги пройдет 23 мая.

«Барселона» и «Реал» сыграют между собой в 7-м и 30-м турах. 25 октября 2020 года матч пройдет на «Камп Ноу» в Барселоне, 11 апреля 2021 года – на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В 1-м туре состоятся следующие матчи: «Алавес» – «Бетис», «Атлетико» – «Севилья», «Барселона» – «Эльче», «Эйбар» – «Сельта», «Кадис» – «Осасуна», «Гранада» – «Атлетик», «Реал» – «Хетафе», «Валенсия» – «Леванте», «Вальядолид» – «Реал Сосьедад», «Вильярреал» – «Уэска».

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