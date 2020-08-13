Первый тур АПЛ! «Ливерпуль» принимает «Лидс», «Арсенал» в гостях у «Фулхэма»

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В стартовом туре АПЛ «Арсенал» играет на выезде с «Фулхэмом», «Ливерпуль» встречается дома с «Лидсом».

В воскресенье «Тоттенхэм» принимает «Эвертон», а в понедельник «Челси» играет в гостях с «Брайтоном».

Матчи «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» и «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» перенесены из-за участия клубов из Манчестера в плей-офф еврокубков-2019/20.

Чемпионат Англии

1-й тур

Фулхэм – Арсенал
Дата проведения
12 сентября, 14.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Саутгемптон
Дата проведения
12 сентября, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Лидс
Дата проведения
12 сентября, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Хэм – Ньюкасл
Дата проведения
12 сентября, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Лестер
Дата проведения
13 сентября, 16.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Эвертон
Дата проведения
13 сентября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Челси
Дата проведения
14 сентября, 22.15, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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