Первый тур АПЛ! «Ливерпуль» принимает «Лидс», «Арсенал» в гостях у «Фулхэма»

В стартовом туре АПЛ «Арсенал» играет на выезде с «Фулхэмом», «Ливерпуль» встречается дома с «Лидсом».
В воскресенье «Тоттенхэм» принимает «Эвертон», а в понедельник «Челси» играет в гостях с «Брайтоном».
Матчи «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» и «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» перенесены из-за участия клубов из Манчестера в плей-офф еврокубков-2019/20.
Чемпионат Англии
1-й тур
- Дата проведения
- 12 сентября, 14.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 12 сентября, 22.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 13 сентября, 16.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 13 сентября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.15, «Фалмер»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.