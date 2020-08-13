Первый тур АПЛ! «Ливерпуль» принимает «Лидс», «Арсенал» в гостях у «Фулхэма»

В стартовом туре АПЛ «Арсенал» играет на выезде с «Фулхэмом», «Ливерпуль» встречается дома с «Лидсом».

В воскресенье «Тоттенхэм» принимает «Эвертон», а в понедельник «Челси» играет в гостях с «Брайтоном».

Матчи «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» и «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» перенесены из-за участия клубов из Манчестера в плей-офф еврокубков-2019/20.

Чемпионат Англии

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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