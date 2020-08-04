Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Арсенала». Прямой эфир и текстовый онлайн – в 18:30

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Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч за Суперкубок Англии между чемпионом Премьер-лиги «Ливерпулем» и обладателем Кубка Англии «Арсеналом».

На Sports.ru можно будет посмотреть игру в прямом эфире👇 Также будет доступная текстовая онлайн-трансляция.

Арсенал – Ливерпуль
Дата проведения
29 августа, 18.30, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика
АрсеналМартинес, Бельерин, Давид Луиз, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака, Сака, Холдинг, Обамеянг, Нкетиа.
ЛиверпульАлиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Уильямс, Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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