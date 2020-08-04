Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Арсенала». Прямой эфир и текстовый онлайн – в 18:30

Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч за между чемпионом Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии «Арсеналом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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