Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Арсенала». Прямой эфир и текстовый онлайн – в 18:30

Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч за Суперкубок Англии между чемпионом Премьер-лиги «Ливерпулем» и обладателем Кубка Англии «Арсеналом».
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- Дата проведения
- 29 августа, 18.30, «Уэмбли»
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Арсенал –
Мартинес, Бельерин, Давид Луиз, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака, Сака, Холдинг, Обамеянг, Нкетиа.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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