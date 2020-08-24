Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «МЮ» пропустил 3 гола от «Пэлас», «Лидс» забил 4 мяча «Фулхэму»

Во 2-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3), «Арсенал» принимает «Вест Хэм».
В воскресенье состоится матч «Челси» – «Ливерпуль».
В понедельник «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
2-й тур
- Дата проведения
- 19 сентября, 14.30, «Гудисон Парк»
- Голы:
- 0:1 – 10 Диангана, 1:1 – 31 Кэлверт-Льюин, 2:1 – 45 Хамес, 2:2 – 47 Матеус Перейра, 3:2 – 54 Кин, 4:2 – 62 Кэлверт-Льюин, 5:2 – 66 Кэлверт-Льюин.
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Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Дукуре (Сигурдссон, 65), Аллан, Андре Гомеш, Хамес (Кин, 78), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Ивоби, 71).
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Вест Бромвич –
Джонстон, Гиббс, О`Ши, Ферлонг, Аджайи, Сойерс (Филд, 75), Ливермор, Матеус Перейра (Филлипс, 71), Диангана (Эдвардс, 71), Робинсон, Бартли.
- Предупреждение:
- Дукуре (16).
- Удаление:
- Гиббс (45).
- Дата проведения
- 19 сентября, 17.00, «Элланд Роуд»
- Голы:
- 1:0 – 5 Элдер Кошта, 1:1 – 34, пенальти Митрович, 2:1 – 41, пенальти Клих, 3:1 – 50 Бэмфорд, 4:1 – 57 Элдер Кошта, 4:2 – 62 Декордова-Рид, 4:3 – 67 Митрович.
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Лидс –
Мелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд (Алиоски, 70).
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Фулхэм –
Ареоля, Тете, Брайен, Хектор, Одои, Рид (Лемина, 70), Онома (Декордова-Рид, 58), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Митрович, Камара (Кебано, 58).
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.30, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 7 Таунсенд, 0:2 – 74, пенальти Заа, 1:2 – 80 ван де Бек, 1:3 – 85 Заа.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).
- Предупреждения:
- Уорд (55), Фосу-Менса (58), Магуайр (64).
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Лено, Бельерин, Холдинг, Габриэл, Колашинац, Сака, Джака, Себальос, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Крессуэлл, Масуаку, Соучек, Райс, Боуэн, Форнальс, Огбонна, Антонио.
- Предупреждение:
- Фредерикс (40).
- Дата проведения
- 20 сентября, 14.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 20 сентября, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 20 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 21 сентября, 20.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.15, «Молине Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.