Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «МЮ» пропустил 3 гола от «Пэлас», «Лидс» забил 4 мяча «Фулхэму»

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Во 2-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3), «Арсенал» принимает «Вест Хэм».

В воскресенье состоится матч «Челси»«Ливерпуль».

В понедельник «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

2-й тур

Эвертон – Вест Бромвич 5:2 (2:1, 3:1)
Дата проведения
19 сентября, 14.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Диангана, 1:1 – 31 Кэлверт-Льюин, 2:1 – 45 Хамес, 2:2 – 47 Матеус Перейра, 3:2 – 54 Кин, 4:2 – 62 Кэлверт-Льюин, 5:2 – 66 Кэлверт-Льюин.
ЭвертонПикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Дукуре (Сигурдссон, 65), Аллан, Андре Гомеш, Хамес (Кин, 78), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Ивоби, 71).
Вест БромвичДжонстон, Гиббс, О`Ши, Ферлонг, Аджайи, Сойерс (Филд, 75), Ливермор, Матеус Перейра (Филлипс, 71), Диангана (Эдвардс, 71), Робинсон, Бартли.
Предупреждение:
Дукуре (16).
Удаление:
Гиббс (45).

 

Лидс – Фулхэм 4:3 (2:1, 2:2)
Дата проведения
19 сентября, 17.00, «Элланд Роуд»
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Голы:
1:0 – Элдер Кошта, 1:1 – 34, пенальти Митрович, 2:1 – 41, пенальти Клих, 3:1 – 50 Бэмфорд, 4:1 – 57 Элдер Кошта, 4:2 – 62 Декордова-Рид, 4:3 – 67 Митрович.
ЛидсМелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд (Алиоски, 70).
ФулхэмАреоля, Тете, Брайен, Хектор, Одои, Рид (Лемина, 70), Онома (Декордова-Рид, 58), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Митрович, Камара (Кебано, 58).
Предупреждения:
Клих (82), Митрович (88), Тете (90).

 

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
19 сентября, 19.30, «Олд Траффорд»
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Голы:
0:1 – Таунсенд, 0:2 – 74, пенальти Заа, 1:2 – 80 ван де Бек, 1:3 – 85 Заа.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.
Кристал ПэласГуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).
Предупреждения:
Уорд (55), Фосу-Менса (58), Магуайр (64).

 

Арсенал – Вест Хэм 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
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Голы:
1:0 – 25 Ляказетт, 1:1 – 45 Антонио.
АрсеналЛено, Бельерин, Холдинг, Габриэл, Колашинац, Сака, Джака, Себальос, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.
Вест ХэмФабианьски, Фредерикс, Диоп, Крессуэлл, Масуаку, Соучек, Райс, Боуэн, Форнальс, Огбонна, Антонио.
Предупреждение:
Фредерикс (40).

 

Саутгемптон – Тоттенхэм
Дата проведения
20 сентября, 14.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Брайтон
Дата проведения
20 сентября, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Ливерпуль
Дата проведения
20 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лестер – Бернли
Дата проведения
20 сентября, 21.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
21 сентября, 20.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Манчестер Сити
Дата проведения
21 сентября, 22.15, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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