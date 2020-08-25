«Ротор» получил второе техническое поражение – в игре с «Ростовом». Клуб просит перенести кубковый матч

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КДК РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение. Такое решение принято из-за неявки команды на игру РПЛ с «Ростовом» по причине карантина. 

Кроме того, «Ротор» обратился к РФС и ставропольскому «Динамо» с просьбой не отменять матч группового раунда Бетсити Кубка России.

Волгоградский клуб направил официальные письма президенту РФС Александру Дюкову и директору ставропольского «Динамо» Андрею Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса игры на резервную дату.

«Ротору» отменили третий матч подряд. Похоже, теперь технарь в Кубке

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