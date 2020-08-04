Бывший нападающий «Тоттенхэма» Мидо высказался о возможном уходе капитана «Барселоны» из клуба.

«Куман – один из лучших тренеров среди тех, с которыми я работал. У него очень сильный характер, но он столкнется с трудностями, если Месси останется.

Возможный уход Месси – лучшее, что может случиться с Куманом. Он не сможет построить команду, если Месси будет присутствовать в раздевалке.

Куман был моим тренером на протяжении двух с половиной лет. Без разницы, сколько времени прошло, но он все еще не умеет справляться с игроками, у которых сильный характер. Ему в составе не нужен игрок с собственным мнением», – сказал в интервью Elwatan Sport.

🚨 Месси уходит из «Барселоны». На этот раз серьезно: Лео многое бесит, он хочет к Пепу – «Барса» наконец официально отреагировала