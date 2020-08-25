Геркус о «Зените»: «Барриос сдал – прямо пропал, есть дырка в центре поля. Малком не оправдывает надежд»

Бывший генеральный директор «Локомотива» прокомментировал выступления на старте сезона-2020/21.

– Последние матчи команда играет не так убедительно, как провела начало сезона. Есть ли в этом тенденция? Что будет с «Зенитом» дальше? Нужно ли усиливать состав перед Лигой чемпионов?

– И в прошлом сезоне проблемы были видны. Конечно, «Зенит» довел дело до титула. И не могу сказать, что они дохромали до него. Но и не добежали. Не сверхуверенная получилась победа. И, конечно, очень слабые конкуренты были в прошлом сезоне. «Зениту» честь и хвала за титул. Но имелись проблемы по игре и составу. Сейчас они сильнее проявляются.

Мне кажется, сдал Барриос – прямо пропал. Сейчас половина примерно Барриоса от того, который был лучшим. Малком не оправдывает тех надежд, которые на него возлагали. Какое-то время он блистал – был яркий и интересный игрок. Но чем он сейчас отметился? Одной результативной передачей, одним голом.

Сейчас мы на него внимательнее посмотрели, он чаще играет. У него хороший дальний удар, плотный. Но нет каких-то невероятных качеств, которые от него ждали. Один в один не обыгрывает, толкается не сильно, как и играет головой. Дальний удар, наверное, и все.

Я слышал такую аналогию про него: Халк на минималках. Да, это . Может, он разойдется. И тренеры найдут в нем какие-то качества. Но пока – нет.

Учитывая спад Барриоса, видна дырка в центре поля. Мне кажется, это видят все тренеры. Дзюба и Азмун – хорошие два игрока. Однако они очень взаимозависимы. По сути это один игрок в двух телах. Они довольно эффективны, но именно вдвоем. По одному их уже не представить.

Мне нравятся молодые ребята – Круговой и Мостовой. Очень неплохие, но смогут ли пройти всю дистанцию? Скорее всего, нет. Из удачного отмечу рокировку: Иванович – Ловрен.

Нужно ли «Зениту» усиление? Конечно. Нужна ротация и в защите, и на флангах, нужен плеймейкер. Потому что сейчас «Зенит» играет в простой футбол, к которому легко приспособиться. Все соперники поголовно это видят. От игры к игре «Зенит» наступает на одни и те же грабли и стучится в те же ворота, – отметил Геркус.