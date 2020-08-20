Де Брюйне о Месси в «Сити»: «Меня это совсем не волновало. Глупо размышлять о тех, кто может прийти»

Полузащитник Кевин де Брюйне рассказал, как реагировал на слухи об интересе «горожан» к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Честно говоря, я об этом совсем не думал. Если бы это случилось, то случилось бы. Если есть шанс подписать Месси в свою команду, всегда хочется им воспользоваться.

Я могу понять это с игровой точки зрения, особенно на месте клуба. В плане бизнеса это привлекло бы огромные деньги и спонсоров.

Даже если бы за него пришлось заплатить большие деньги, ты определенно получил бы их назад. Так что я эти попытки клуба понимаю.

Но меня это на самом деле не волновало. Реально. Если бы он пришел, то усилил бы нас, потому я лично считаю его сильнейшим игроком в истории.

Но я никогда не смотрю, кто может к нам перейти и что может случиться. Играть нужно с теми, кто есть, и у нас довольно хорошая команда.

Было бы глупо размышлять о том, что бы случилось, если бы к нам перешел какой-то игрок. В футболе подобное происходит постоянно.

Кто-то должен перейти, но бывает так, что в итоге этого не происходит. В тот период мне в любом случае было чем заняться», – сказал де Брюйне.