Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барсе»

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Нападающий Луис Суарес эмоционально попрощался с «Барселоной» после перехода в «Атлетико».

На пресс-конференции каталонского клуба, посвященной его уходу, уругваец не смог сдержать слез.

«Этот этап завершен, и я горжусь всем, чего добился. Навечно благодарен всем кулес», – сказал Суарес.

За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.

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