Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барсе»

Нападающий Луис Суарес эмоционально попрощался с «Барселоной» после перехода в «Атлетико».

На пресс-конференции каталонского клуба, посвященной его уходу, уругваец не смог сдержать слез.

«Этот этап завершен, и я горжусь всем, чего добился. Навечно благодарен всем кулес», – сказал Суарес.

«Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers.»



💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.

Суарес уходит из «Барселоны» в «Атлетико». Луиса позвал Симеоне, их союз должен быть 🔥