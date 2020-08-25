Суарес об «Атлетико»: «Посчитал, что готов перейти в клуб, конкурирующий с «Барсой» и «Реалом». Было много предложений»

Нападающий Луис Суарес прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Атлетико».

«Я ухожу с ощущением, что полностью реализовал себя. Непросто стать третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. Нужно быть самокритичным, когда что-то идет не так, чтобы запомнили все хорошее, что я сделал.

Когда в «Барсе» сообщили, что не рассчитывают на меня, у меня было много предложений. Я посчитал, что готов перейти в команду, которая может на равных конкурировать с «Барсой» и «Реалом».

Если мне и есть, в чем себя упрекнуть, так это в том, что я не был на максимуме, когда «Барсе» это было нужно.

Я полон энтузиазма и хороших ожиданий. «Атлетико» – очень конкурентоспособная команда», – сказал уругваец.

За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

Суарес уходит из «Барселоны» в «Атлетико». Луиса позвал Симеоне, их союз должен быть 🔥