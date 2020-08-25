Гендиректор «Зенита»: «Хотим одерживать чистые победы, как и все. Обстановка вокруг судейства накалена»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал заявление РФС о том, что гол нападающего сине-бело-голубых в матче 8-го тура с (1:1) был засчитан ошибочно.

«Если офсайд был, значит был. Историю, что называется, не перепишешь. Как и все, хотим одерживать чистые победы, хотим, чтобы судьи работали четче.

Обстановка вокруг судейства и так накалена дальше некуда. Видимо, поэтому судьи и делают ошибки.

РФС работает над реформой судейства, надеюсь, что она даст результат. Нужна системная работа и с имеющимися судьями, и при подготовке кадровой смены», – заявил Медведев.

Матч судила бригада арбитров во главе с . На ВАР работал Алексей Матюнин, его ассистентом был Алексей Воронцов.