Гендиректор «Зенита»: «Хотим одерживать чистые победы, как и все. Обстановка вокруг судейства накалена»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Урал Александр Медведев Сергей Карасев Алексей Матюнин Алексей Воронцов ТАСС Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление РФС о том, что гол нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1) был засчитан ошибочно.

«Если офсайд был, значит был. Историю, что называется, не перепишешь. Как и все, хотим одерживать чистые победы, хотим, чтобы судьи работали четче.

Обстановка вокруг судейства и так накалена дальше некуда. Видимо, поэтому судьи и делают ошибки.

РФС работает над реформой судейства, надеюсь, что она даст результат. Нужна системная работа и с имеющимися судьями, и при подготовке кадровой смены», – заявил Медведев.

Матч судила бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На ВАР работал Алексей Матюнин, его ассистентом был Алексей Воронцов.

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