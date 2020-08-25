Мусаев после 2:1 с ПАОК: «Шансы – 50 на 50. В Греции будет очень тяжело»

Главный тренер поделился мыслями после победы над ПАОК (2:1) в первом матче раунда плей-офф , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Как и ожидалось, сложная игра. Начали первый тайм с пенальти, отлично сыграл .

Дальше мы перехватили инициативу, создали достаточно моментов, были хорошие комбинации, пропуски мяча, но пропустили в одной из атак. Радует, что сразу нашли силы, отыгрались.

Второй тайм был более закрытый, все понимали ценность ошибки, было не так много моментов. Рад, что забили, проявили дисциплину.

Ребята оставили все силы на поле. В раздевалке была тишина, потому что все были опустошены. В Лиге чемпионов по-другому нельзя.

Считаю, что шансы остаются 50 на 50. В Греции будет очень тяжелый матч.

– Почему капитаном был ? Были другие кандидаты?

– Конечно, были. Один из главных – Сафонов, но не хотели нагружать молодого парня дополнительной ответственностью.

Берг – самый опытный игрок, один из лидеров «Краснодара», он максимально профессионален, прошел много испытаний на поле. Считаю, что выбор Берга был логичным.

– Нет ли повреждений у и Вандерсона?

– Замена Кабелла была связана с тем, что он и Берг подустали в прессинге в средней части поля.

ПАОК стал выходить, мы стали немного испытывать проблемы, поэтому вышел . У есть дискомфорт, завтра у него МРТ.

– Насколько счет 2:1 приемлем перед ответной игрой?

– Считаю, шансы 50 на 50. Конечно, хотелось бы не пропустить дома, но радует, что проявили характер. Считаю, шансы не изменились, все решится в ответной игре, – заявил Мусаев.

🦁 Сафонов не дал «Краснодару» сломаться на старте – потащил пенальти. Не гадал и реагировал по мячу

Кабелла и заработал пенальти, и забил. В прошлой ЛЧ ждали того же (заплатили 13 млн), но все сломала травма – с нее начался разгром в Греции