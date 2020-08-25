«Барса» согласовала контракт на 5 лет с Ааронсом. Осталось договориться с «Норвичем»

пытается приобрести защитника .

По информации Diario Sport, каталонский клуб договорился с футболистом о 5-летнем контракте. Игрок хочет перейти в «Барселону», даже если клуб не включит опцию обязательного выкупа в арендное соглашение.

«Норвич» хочет получить за футболиста 20+10 млн фунтов, но может согласиться отпустить его и за более низкую сумму. В пятницу английский клуб отклонил предложение «Барсы» об аренде игрока без обязательства выкупа. «Норвич» готов отдать Ааронса либо в аренду при условии выкупа следующим летом, либо в аренду на два сезона.

Ааронс встречался с главным тренером «Барсы» в Ливерпуле после матча «Норвича». Тогда специалист сказал англичанину, что впечатлен его потенциалом.

Защитник «Норвича» является альтернативой игроку «Аякса» Серджино Десту, который близок к переходу в «Баварию».

Ранее сообщалось, что английский клуб не отпускает Ааронса в «Барселону». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.