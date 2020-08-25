«Барса» и «Вулверхэмптон» могут договориться о трансфере Семеду за 30 млн евро плюс бонусы

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«Барселона» и «Вулверхэмптон» продолжают переговоры о трансфере защитника Нелсона Семеду.

Английский клуб хочет договориться о переходе 26-летнего игрока за 30 миллионов евро плюс бонусы. Сделку могут оформить уже сегодня.

«Барса» рассматривает двоих футболистов в качестве замены португальцу: Серджино Деста («Аякс») и Макса Ааронса («Норвич»).

Ранее сообщалось, что трансфер Семеду обойдется «Вулверхэмптону» в 40 миллионов евро.

Семеду перешел в «Барселону» из «Бенфики» за 30 миллионов евро в 2017 году.

Напомним, агентом Семеду является Жорже Мендеш. На данный момент в «Вулверхэмптоне» девять португальских игроков, а также португальский тренер.

В прошлом сезоне Ла Лиги Семеду провел 32 матча. Статистику игрока можно найти здесь.

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