«Барса» и «Вулверхэмптон» могут договориться о трансфере Семеду за 30 млн евро плюс бонусы

и «Вулверхэмптон» продолжают переговоры о трансфере защитника .

Английский клуб хочет договориться о переходе 26-летнего игрока за 30 миллионов евро плюс бонусы. Сделку могут оформить уже сегодня.

«Барса» рассматривает двоих футболистов в качестве замены португальцу: ( ) и ( ).

Ранее сообщалось, что трансфер Семеду обойдется в 40 миллионов евро.

Семеду перешел в «Барселону» из «Бенфики» за 30 миллионов евро в 2017 году.

Напомним, агентом Семеду является . На данный момент в «Вулверхэмптоне» девять португальских игроков, а также португальский тренер.

В прошлом сезоне Ла Лиги Семеду провел 32 матча. Статистику игрока можно найти здесь.