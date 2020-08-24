Григорий Иванов: «Дзюба забил из чистого офсайда. Будем ходатайствовать, чтобы Матюнин не судил хотя бы игры «Урала»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия РФС судьи Урал Григорий Иванов Сергей Карасев Алексей Матюнин видеоповторы Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал действия бригады арбитров под руководством Сергея Карасева после гола форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ между командами (1:1). Алексей Матюнин работал в качестве ВАР.

«Гол Дзюбы забит из чистого офсайда. Не хочу говорить про судейство, к сегодняшним арбитрам не имею претензий. Они нормально работали, лишь мелкие ошибки туда-сюда были. Но человек, который сидит на ВАР, уже не в первый раз так судит и отнимает у нас очки. Считаю, что это не очень красивая история.

Матюнин не слишком квалифицированный арбитр, и мы будем ходатайствовать в РФС и судейский комитет, чтобы его больше не назначали хотя бы на наши игры. Может, он и злого умысла не имел, но я не знаю. Он отменил наш чистый гол в Казани, а здесь засчитал мяч из офсайда.

Что касается обиды за результат, игра все равно могла сложиться по-другому. Может быть, «Зенит» другой момент реализовал бы. Не бывает тут сослагательного наклонения.

Конечно, после игры думаешь: «А вот не засчитали бы тот гол – выиграли бы 1:0». Но наши ребята сегодня играли хорошо», – сказал Иванов.

Гол Дзюбы – вопрос миллиметров. Вы видите тут офсайд или правильную позицию?

Опрос

«Рубин» Слуцкого набрал ход: четыре победы в пяти матчах. Как сыграют со «Спартаком»?
16443 голосa
победа Рубина
3.20 Рубин
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽
победа Спартака
2.32 Спартак
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽
ничья
3.35 Зенит
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья