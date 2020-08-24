Григорий Иванов: «Дзюба забил из чистого офсайда. Будем ходатайствовать, чтобы Матюнин не судил хотя бы игры «Урала»

Президент Григорий Иванов прокомментировал действия бригады арбитров под руководством после гола форварда в матче 8-го тура между командами (1:1). Алексей Матюнин работал в качестве ВАР.

«Гол Дзюбы забит из чистого офсайда. Не хочу говорить про судейство, к сегодняшним арбитрам не имею претензий. Они нормально работали, лишь мелкие ошибки туда-сюда были. Но человек, который сидит на ВАР, уже не в первый раз так судит и отнимает у нас очки. Считаю, что это не очень красивая история.

Матюнин не слишком квалифицированный арбитр, и мы будем ходатайствовать в РФС и судейский комитет, чтобы его больше не назначали хотя бы на наши игры. Может, он и злого умысла не имел, но я не знаю. Он отменил наш чистый гол в Казани, а здесь засчитал мяч из офсайда.

Что касается обиды за результат, игра все равно могла сложиться по-другому. Может быть, «Зенит» другой момент реализовал бы. Не бывает тут сослагательного наклонения.

Конечно, после игры думаешь: «А вот не засчитали бы тот гол – выиграли бы 1:0». Но наши ребята сегодня играли хорошо», – сказал Иванов.

Гол Дзюбы – вопрос миллиметров. Вы видите тут офсайд или правильную позицию?