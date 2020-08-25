Лэмпард подтвердил, что вратарь Менди проходит медосмотр в «Челси»

Голкипер близок к переходу в .

Главный тренер команды подтвердил, что футболист проходит медосмотр.

«Да, Менди сейчас проходит медицинское обследование.

При условии, что все будет в порядке, он станет нашим игроком», – сказал Лэмпард.

Кроме того, он считает, что сенегальцу не нужно будет проходит карантин, если он сдаст отрицательный тест на коронавирус вместе с командой.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал трансфер Менди за 24+6 миллиона евро, а с самим футболистом подпишет пятилетний контракт.

В минувшем сезоне Менди провел за 24 игры и в девяти из них не пропустил голов.

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