Лэмпард подтвердил, что вратарь Менди проходит медосмотр в «Челси»

Голкипер «Ренна» Эдуар Менди близок к переходу в «Челси».
Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард подтвердил, что футболист проходит медосмотр.
«Да, Менди сейчас проходит медицинское обследование.
При условии, что все будет в порядке, он станет нашим игроком», – сказал Лэмпард.
Кроме того, он считает, что сенегальцу не нужно будет проходит карантин, если он сдаст отрицательный тест на коронавирус вместе с командой.
Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал трансфер Менди за 24+6 миллиона евро, а с самим футболистом подпишет пятилетний контракт.
В минувшем сезоне Менди провел за «Ренн» 24 игры и в девяти из них не пропустил голов.
🤦♂️ Кепа опять начудил: подарил мяч Мане прямо в штрафной, хотя мог спокойно отдать партнеру