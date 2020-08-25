Отменен третий матч «Ротора» подряд. В клубе вспышка коронавируса

Матч группового этапа Бетсити Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором» не состоится.
Волгоградцы не смогут принять участие в игре, запланированной на 23 сентября, из-за вспышки коронавируса в команде.
Ранее были отменены два матча «Ротора» в Премьер-лиге – с «Краснодаром» (13 сентября) и «Ростовом» (19 сентября).
В матче с «Краснодаром» «Ротору» было присуждено техническое поражение. По игре с «Ростовом» окончательное решение еще не принято.
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