Отменен третий матч «Ротора» подряд. В клубе вспышка коронавируса

Теги премьер-лига Россия Бетсити Кубок России Олимп-ПФЛ Ротор Динамо Ставрополь коронавирус Футбол

Матч группового этапа Бетсити Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором» не состоится.

Волгоградцы не смогут принять участие в игре, запланированной на 23 сентября, из-за вспышки коронавируса в команде.

Ранее были отменены два матча «Ротора» в Премьер-лиге – с «Краснодаром» (13 сентября) и «Ростовом» (19 сентября).

В матче с «Краснодаром» «Ротору» было присуждено техническое поражение. По игре с «Ростовом» окончательное решение еще не принято.

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