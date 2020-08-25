Отменен третий матч «Ротора» подряд. В клубе вспышка коронавируса

Матч группового этапа Бетсити Кубка России между ставропольским и не состоится.

Волгоградцы не смогут принять участие в игре, запланированной на 23 сентября, из-за вспышки коронавируса в команде.

Ранее были отменены два матча «Ротора» в Премьер-лиге – с «Краснодаром» (13 сентября) и (19 сентября).

В матче с «Ротору» было присуждено техническое поражение. По игре с «Ростовом» окончательное решение еще не принято.

Детали первого технаря сезона в РПЛ: лига не дождалась контактной группы и не рискнула, двойных вирусных стандартов нет, регламент правда нечеткий